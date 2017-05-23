Лыжный тренер Девятьяров может стать помощником Коновалова в женской сборной России
Как стало известно Sports.ru, тренером по функциональной подготовке женской сборной России по биатлону может стать лыжный тренер, олимпийский чемпион Михаил Девятьяров.
У Девятьярова был контракт с лыжной сборной Кореи до конца следующего сезона, однако стороны его расторгли. В прошлом году Девятьярова также рассматривали в качестве тренера женской биатлонной команды.
Должность старшего тренера женской сборной России в новом сезоне будет занимать Сергей Коновалов. Его помощником также рассматривается Владимир Королькевич, который может присоединиться к команде на втором сборе в Поклюке.
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