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    Лыжный тренер Девятьяров может стать помощником Коновалова в женской сборной России

    Теги сборная России жен СБР Михаил Девятьяров-старший сборная Южной Кореи

    Как стало известно Sports.ru, тренером по функциональной подготовке женской сборной России по биатлону может стать лыжный тренер, олимпийский чемпион Михаил Девятьяров.

    У Девятьярова был контракт с лыжной сборной Кореи до конца следующего сезона, однако стороны его расторгли. В прошлом году Девятьярова также рассматривали в качестве тренера женской биатлонной команды.

    Должность старшего тренера женской сборной России в новом сезоне будет занимать Сергей Коновалов. Его помощником также рассматривается Владимир Королькевич, который может присоединиться к команде на втором сборе в Поклюке.

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