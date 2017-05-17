Тренер Владимир Королькевич рассказал о ситуации с приглашением на работу в женскую сборную России.

Напомним, что накануне Союз биатлонистов России (СБР) объявил о том, что женскую команду возглавит Сергей Коновалов.

«В конце апреля я был в Москве, присутствовал на заседании СБР. Меня попросили представить свою концепцию и план подготовки команды. За три дня в Москве мы обсудили все эти вопросы с научной бригадой.

Я остался удовлетворен, как идет работа, и уехал домой с мыслями, что все в порядке. Уже в Словении я написал заявление об уходе со своей прежней работы. При том, кстати, что мой контракт там действовал до 2020 года.

А теперь, получается, я остался с носом. Честно говоря, эта ситуация мне вообще непонятна.

– Правда, что основной проблемой при заключении контракта с вами была финансовая?

– Эта информация появилась на одном из российских сайтов. Мне там припомнили и допинг, и 2014 год, и еще много чего. Но могу честно сказать, что мои требования по зарплате были абсолютно адекватны.

– Вам кто-то из СБР в итоге ответил отказом и закрыл тему с дальнейшей работой?

– Нет, я до сих пор не получил никаких официальных заявлений. Почему у людей нет элементарной культуры, чтобы хотя бы позвонить и сказать, что принято такое-то решение, я не знаю», – сказал Коновалов.

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