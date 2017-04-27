Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов заявил, что решение по должности главного тренера сборной России будет принимать министр спорта Павел Колобков.

Напомним, что в последние годы должность главного тренера занимал Александр Касперович.

«Это решение примет министр спорта. Павел Анатольевич сказал, что все заявления федераций зимних видов спорта, кто поспешил их озвучить – это профанация, которая пока только является мнением федераций. Все эти вопросы пройдут через процедуру утверждения», – сказал Кравцов.

Также Кравцов сообщил, что старшие тренеры женской сборной России Виталий Норицын и Валерий Медведцев продолжают занимать свои посты.

«Пока люди не сделают то, что им было предписано в кабинете директора центра, никто работать не будет», – сказал чиновник.