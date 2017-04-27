Александр Кравцов: «Решение по главному тренеру сборной России примет министр спорта»
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов заявил, что решение по должности главного тренера сборной России будет принимать министр спорта Павел Колобков.
Напомним, что в последние годы должность главного тренера занимал Александр Касперович.
«Это решение примет министр спорта. Павел Анатольевич сказал, что все заявления федераций зимних видов спорта, кто поспешил их озвучить – это профанация, которая пока только является мнением федераций. Все эти вопросы пройдут через процедуру утверждения», – сказал Кравцов.
Также Кравцов сообщил, что старшие тренеры женской сборной России Виталий Норицын и Валерий Медведцев продолжают занимать свои посты.
«Пока люди не сделают то, что им было предписано в кабинете директора центра, никто работать не будет», – сказал чиновник.
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