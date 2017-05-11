Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Известия»: назначение Королькевича старшим тренером женской сборной России откладывается из-за финансовых проблем в СБР

    Теги Виталий Мутко сборная России жен СБР ОКР Александр Кравцов Владимир Королькевич

    Назначение Владимира Королькевича старшим тренером женской сборной России откладывается из-за финансовых проблем в Союзе биатлонистов России (СБР), сообщают «Известия» со ссылкой на источник в организации.

    «У СБР в данный момент нет средств на обеспечение заработной платы Королькевича. В Олимпийском комитете России (ОКР) отказались взять на себя финансирование контракта иностранного специалиста», – отметил источник в СБР.

    «Пока я не могу комментировать информацию относительно нового тренера женской команды. В ближайшее время у меня должна состояться встреча с Виталием Мутко, после которой что-то может проясниться», – заявил глава СБР Александр Кравцов.

    В биатлоне до сих пор нет тренера. И в этом виноват допинг

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться