Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов рассказал о кандидатах на пост старшего тренера женской сборной.

«На пост старшего тренера команды рассматриваются кандидатуры Владимира Королькевича, Сергея Коновалова, Виталия Норицына и Анатолия Хованцева. Понятно одно: сборную возглавит человек, который уже знаком с этой кухней, хорошо знает наших спортсменок.

До Олимпийских игр-2018 меньше года, поэтому времени на раскачку практически нет. Что касается Валерия Алексеевича Медведцева, то я не знаю о его перспективах – нам не удалось поговорить тет-а-тет после тренерского совета в Тюмени.

У Норицына был достаточно профессиональный доклад, а у Медведцева было больше эмоций. Но ведь докладывать можно как угодно, главное – результат. А у нашей сборной его в этом году не было», – сказал Барнашов.