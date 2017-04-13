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    Владимир Барнашов: «На пост старшего тренера женской команды рассматриваются Королькевич, Коновалов, Норицын и Хованцев»

    Теги сборная России жен СБР Валерий Медведцев Анатолий Хованцев Сергей Коновалов Виталий Норицын Владимир Барнашов Владимир Королькевич

    Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов рассказал о кандидатах на пост старшего тренера женской сборной.

    «На пост старшего тренера команды рассматриваются кандидатуры Владимира Королькевича, Сергея Коновалова, Виталия Норицына и Анатолия Хованцева. Понятно одно: сборную возглавит человек, который уже знаком с этой кухней, хорошо знает наших спортсменок.

    До Олимпийских игр-2018 меньше года, поэтому времени на раскачку практически нет. Что касается Валерия Алексеевича Медведцева, то я не знаю о его перспективах – нам не удалось поговорить тет-а-тет после тренерского совета в Тюмени.

    У Норицына был достаточно профессиональный доклад, а у Медведцева было больше эмоций. Но ведь докладывать можно как угодно, главное – результат. А у нашей сборной его в этом году не было», – сказал Барнашов.

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