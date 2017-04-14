Нападающий сборной России Артем Дзюба ответил на предложение олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина.

Напомним, что Шипулин заявил, что готов подарить Дзюбе лучшую пару лыж, если тот забьет пять голов на Кубке конфедераций.

«Я видел, да. Сейчас у меня все мысли о чемпионате, но в любом случае спасибо Антону Шипулину. Пусть готовит лыжи», – сказал Дзюба.

Антон Шипулин: «Подарю Дзюбе лучшую пару лыж, если он забьет пять мячей на Кубке конфедераций»