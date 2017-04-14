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    «Пусть Шипулин готовит лыжи». Артем Дзюба – о пяти голах на Кубке конфедераций

    Теги Артем Дзюба сборная России сборная России Антон Шипулин Кубок конфедераций

    Нападающий сборной России Артем Дзюба ответил на предложение олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина.

    Напомним, что Шипулин заявил, что готов подарить Дзюбе лучшую пару лыж, если тот забьет пять голов на Кубке конфедераций.

    «Я видел, да. Сейчас у меня все мысли о чемпионате, но в любом случае спасибо Антону Шипулину. Пусть готовит лыжи», – сказал Дзюба.

    Антон Шипулин: «Подарю Дзюбе лучшую пару лыж, если он забьет пять мячей на Кубке конфедераций»

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