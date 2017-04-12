Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал об отношениях между спортсменами, а также о том, чем будет заниматься его сын Дмитрий.

– Уже решили, в какой спорт отдадите сына?

–То, что он будет в спорте, – это я вам гарантирую как отец. Но не в профессиональном, пока не сделает свой выбор. Спорт нужен для ребенка в любом случае – физическое развитие так же важно, как и умственное. Начнем с плавания, гимнастики, потом лыжи. Как родители мы будем намекать, подталкивать, но не навязывать.

А вообще я будут рад, если он выберет, например, искусство, потому что в спорте я уже много медалей завоевал и мне бы даже больше хотелось, чтобы сын реализовал нашу семью в другом направлении. Но поддержу любой его выбор и чем смогу – помогу.

– Что касается вашей «биатлонной семьи», с кем чаще общаетесь, кто у вас главный шутник?

– Норвежцы всегда отличались юмором – братья Бо, Свенсен - эти ребята вносят много позитива. Но сейчас, в связи с последними событиями, мы стали больше уходить в себя, в свою команду. А у нас в сборной тоже хватает весельчаков. Мы постоянно шутим и подкалываем друг друга.

Мы столько времени проводим с партнерами по команде, что уже давно стали действительно одной семьей. Мы приезжаем на этап и живем с кем-то по команде в одной комнате. В этом сезоне я жил с Антоном Бабиковым, и иногда бывает, что в номере стоит только одна большая кровать.

Как-то я ему в шутку сказал: «Антон, я с тобой сплю в одной кровати даже больше, чем с женой».

– Но мы знаем пример настоящей биатлонной семьи — Уле Эйнера Бьорндалена и Дарьи Домрачевой. На сборы они ездят вместе?

– Да, и дочку с собой на старты берут. С ними ездит русская няня, она всегда очень приветлива с нами. Вместе они ходят в столовую, вечером на прогулку с дочкой. Мы смотрим – и, конечно, завидуем, что они находятся вместе, семьей, а мы – порознь, – сказал Шипулин.