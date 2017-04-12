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    Антон Шипулин: «Шутим с Бабиковым о том, что с ним сплю в одной кровати даже больше, чем с женой»

    Теги Дарья Домрачева Уле Эйнар Бьорндален Эмиль Хегле Свенсен Кубок мира сборная России сборная Норвегии сборная Беларуси жен Антон Шипулин Тарьей Бо Антон Бабиков Йоханнес Бо

    Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал об отношениях между спортсменами, а также о том, чем будет заниматься его сын Дмитрий.

    Уже решили, в какой спорт отдадите сына?

    –То, что он будет в спорте, – это я вам гарантирую как отец. Но не в профессиональном, пока не сделает свой выбор. Спорт нужен для ребенка в любом случае – физическое развитие так же важно, как и умственное. Начнем с плавания, гимнастики, потом лыжи. Как родители мы будем намекать, подталкивать, но не навязывать.

    А вообще я будут рад, если он выберет, например, искусство, потому что в спорте я уже много медалей завоевал и мне бы даже больше хотелось, чтобы сын реализовал нашу семью в другом направлении. Но поддержу любой его выбор и чем смогу – помогу.

    Что касается вашей «биатлонной семьи», с кем чаще общаетесь, кто у вас главный шутник?

    – Норвежцы всегда отличались юмором – братья Бо, Свенсен - эти ребята вносят много позитива. Но сейчас, в связи с последними событиями, мы стали больше уходить в себя, в свою команду. А у нас в сборной тоже хватает весельчаков. Мы постоянно шутим и подкалываем друг друга.

    Мы столько времени проводим с партнерами по команде, что уже давно стали действительно одной семьей. Мы приезжаем на этап и живем с кем-то по команде в одной комнате. В этом сезоне я жил с Антоном Бабиковым, и иногда бывает, что в номере стоит только одна большая кровать.

    Как-то я ему в шутку сказал: «Антон, я с тобой сплю в одной кровати даже больше, чем с женой».

    Но мы знаем пример настоящей биатлонной семьи — Уле Эйнера Бьорндалена и Дарьи Домрачевой. На сборы они ездят вместе?

    – Да, и дочку с собой на старты берут. С ними ездит русская няня, она всегда очень приветлива с нами. Вместе они ходят в столовую, вечером на прогулку с дочкой. Мы смотрим – и, конечно, завидуем, что они находятся вместе, семьей, а мы – порознь, – сказал Шипулин.

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