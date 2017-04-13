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    «Известия»: Медведцев покинет тренерский штаб женской сборной России

    Теги сборная России жен СБР Валерий Медведцев

    Тренер женской сборной России Валерий Медведцев покинет свой пост, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России (СБР).

    «Валерий Медведцев покидает свой пост. Контракт тренера с Центром спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) заканчивается 31 мая и не будет продлен по обоюдному согласию сторон», – заявил источник.

    «Когда наступит ясность относительно моей работы в сборной? Пока я не готов говорить на эту тему, обратитесь в СБР», – прокомментировал данную информацию Медведцев.

    Отметим, что с женской командой специалист работал один год.

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