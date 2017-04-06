Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Пресс-служба СБР: «Вопрос по должности главного тренера будет решен до 20 апреля»

    Теги сборная России сборная России жен СБР Александр Касперович Константин Бойцов

    Глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов заявил, что решение о том, будет ли ликвидирована должность главного тренера, не принято.

    «В протоколе вчерашнего заседания ничего нет про сохранение или устранение этой должности. Были голосования по другим вопросам – по спискам, был разговор по тренерам мужской и женской команд. Пришли к тому, что еще раз соберутся и обсудят оставшиеся вопросы.

    Все штатные моменты должны быть утверждены до 20 апреля, вопрос по должности главного тренера и по кандидатуре тоже должен быть решен до этого срока», – сказал Бойцов.

    Напомним, что вчера появилась информация о том, что главный тренер сборной Александр Касперович покинет пост и будет работать с резервом, а сама должность будет устранена.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться