Глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов заявил, что решение о том, будет ли ликвидирована должность главного тренера, не принято.

«В протоколе вчерашнего заседания ничего нет про сохранение или устранение этой должности. Были голосования по другим вопросам – по спискам, был разговор по тренерам мужской и женской команд. Пришли к тому, что еще раз соберутся и обсудят оставшиеся вопросы.

Все штатные моменты должны быть утверждены до 20 апреля, вопрос по должности главного тренера и по кандидатуре тоже должен быть решен до этого срока», – сказал Бойцов.

Напомним, что вчера появилась информация о том, что главный тренер сборной Александр Касперович покинет пост и будет работать с резервом, а сама должность будет устранена.