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    Александр Касперович: «Пока что являюсь главным тренером сборной России»

    Теги Александр Тихонов сборная России сборная России жен СБР Александр Касперович

    Главный тренер сборной России Александр Касперович заявил, что продолжает занимать свою должность.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что должность главного тренера будет упразднена, а Касперович займется подготовкой резерва.

    «Сейчас я нахожусь в Австрии. Пока я исполняю обязанности главного тренера, даже не исполняю, я являюсь главным тренером. Я решаю, подписываю все контракты, решаю все вопросы здесь.

    Завтра я буду в Москве. Александр Иванович Тихонов имеет полное право говорить хоть что. Есть решение правления, и оно еще однозначно не доработано до конца. Нет решения по женской команде», – сказал Касперович.

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