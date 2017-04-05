Главный тренер сборной России Александр Касперович заявил, что продолжает занимать свою должность.

Напомним, ранее появилась информация о том, что должность главного тренера будет упразднена, а Касперович займется подготовкой резерва.

«Сейчас я нахожусь в Австрии. Пока я исполняю обязанности главного тренера, даже не исполняю, я являюсь главным тренером. Я решаю, подписываю все контракты, решаю все вопросы здесь.

Завтра я буду в Москве. Александр Иванович Тихонов имеет полное право говорить хоть что. Есть решение правления, и оно еще однозначно не доработано до конца. Нет решения по женской команде», – сказал Касперович.