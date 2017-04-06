Четырехкратный олимпийски чемпион Александр Тихонов прокомментировал состав мужской сборной России для централизованной подготовки к следующему сезону.

«Я тоже был олимпийским чемпионом, может, меня вернуть в состав? За все говорит результат сезона, а он, к сожалению, неудовлетворительный. Малышко – то взлет, то падение. Никакой стабильности. И надеяться на то, что он вдруг у нас исправится, сложно.

Что касается Волкова, он годится на первый этап эстафеты, если мы никого другого не подготовим. Только первый этап. Логинов при правильной подготовке может стать лидером команды. По Елисееву и Шопину есть вопросы», – сказал Тихонов.

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