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    «Известия»: СБР планирует продолжить работу с Гроссом

    Теги Рикко Гросс Кубок мира сборная России СБР Антон Шипулин Пхенчхан-2018

    Союз биатлонистов России (СБР) планирует продолжить сотрудничество со старшим тренером мужской команды Рикко Гроссом, утверждают «Известия».

    Руководство СБР выразило доверие немецкому специалисту. На тренерском совете, который пройдет 31 марта в Тюмени, не будет подниматься вопрос о возможной отставке Гросса.

    Более того, под руководством 46-летнего немца в сезоне-2017/18, скорее всего, будут тренироваться все топовые российские биатлонисты, кроме Антона Шипулина.

    «Гросс в полном объеме отработает свой контракт с федерацией, который заканчивается в конце следующего сезона. Выводы по его работе будут сделаны по итогам выступления на Играх-2018», – сказал источник в СБР.

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