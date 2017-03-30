Союз биатлонистов России (СБР) планирует продолжить сотрудничество со старшим тренером мужской команды Рикко Гроссом, утверждают «Известия».

Руководство СБР выразило доверие немецкому специалисту. На тренерском совете, который пройдет 31 марта в Тюмени, не будет подниматься вопрос о возможной отставке Гросса.

Более того, под руководством 46-летнего немца в сезоне-2017/18, скорее всего, будут тренироваться все топовые российские биатлонисты, кроме Антона Шипулина.

«Гросс в полном объеме отработает свой контракт с федерацией, который заканчивается в конце следующего сезона. Выводы по его работе будут сделаны по итогам выступления на Играх-2018», – сказал источник в СБР.