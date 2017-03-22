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    Александр Касперович: «Подготовка до Нового года шла абсолютно правильно. Потом была однозначная ошибка в подводке»

    Теги Рикко Гросс Кубок мира сборная России сборная России жен Александр Касперович ЧМ-2017

    Главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что тренерским штабом была допущена ошибка по подготовке спортсменов к посленовогодним этапам Кубка мира и чемпионату мира.

    «Подготовка до Нового года шла абсолютно правильно. Потом была однозначная ошибка в подводке. Однозначно. Ошиблись не высотой, а в методическом плане. Я знаю, в чем они перебрали. В интенсивности», – рассказал Касперович.

    «Мы очень хотели, чтобы ребята входили в топ-15 общего зачета и могли стартовать в масс-старте. Поэтому не давали им пропускать гонки», – отметил тренер мужской команды Рикко Гросс в эфире телеканала «Матч ТВ».

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