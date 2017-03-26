Президент Чехии Милош Земан заявил, что не считает нужным лишать Тюмень права проведения чемпионата мира 2021 года.

«В допинге более всего выделялась ГДР. Это – общеизвестно, сегодня это никто не отрицает.

У меня, как у дилетанта, сложилось такое впечатление, что более-менее допинг используют все. В каких-то случаях это становится известным, в каких-то – нет.

Зачем там (в России – прим.) должны отменять ЧМ-2021? Пусть в нем примут участие спортсмены, которые не были замечены в допинге», – сказал Земан в интервью радиостанции Frekvence-1.