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    Президент Чехии: «Зачем отменять ЧМ-2021 в России? Пусть там выступают спортсмены, которых не ловили на допинге»

    Теги сборная России сборная России жен допинг IBU ЧМ-2021

    Президент Чехии Милош Земан заявил, что не считает нужным лишать Тюмень права проведения чемпионата мира 2021 года.

    «В допинге более всего выделялась ГДР. Это – общеизвестно, сегодня это никто не отрицает.

    У меня, как у дилетанта, сложилось такое впечатление, что более-менее допинг используют все. В каких-то случаях это становится известным, в каких-то – нет.

    Зачем там (в России – прим.) должны отменять ЧМ-2021? Пусть в нем примут участие спортсмены, которые не были замечены в допинге», – сказал Земан в интервью радиостанции Frekvence-1.

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