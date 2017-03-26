Президент Чехии: «Зачем отменять ЧМ-2021 в России? Пусть там выступают спортсмены, которых не ловили на допинге»
Президент Чехии Милош Земан заявил, что не считает нужным лишать Тюмень права проведения чемпионата мира 2021 года.
«В допинге более всего выделялась ГДР. Это – общеизвестно, сегодня это никто не отрицает.
У меня, как у дилетанта, сложилось такое впечатление, что более-менее допинг используют все. В каких-то случаях это становится известным, в каких-то – нет.
Зачем там (в России – прим.) должны отменять ЧМ-2021? Пусть в нем примут участие спортсмены, которые не были замечены в допинге», – сказал Земан в интервью радиостанции Frekvence-1.
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