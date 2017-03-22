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    Габриэла Коукалова: «Думаю, что не завершу карьеру после Олимпиады»

    Теги Кубок мира Пхенчхан-2018 сборная Чехии жен Габриэла Коукалова (Соукалова)

    Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова заявила, что не планирует завершать карьеру после Игр-2018.

    «Время летит очень быстро. Очень важно, что вокруг меня сейчас есть семья, люди, на которых я всегда могу положиться. Поэтому я стараюсь отдавать максимум личной жизни. Если бы я не была счастлива в личной жизни, не добилась бы таких результатов. Это вопрос поиска равновесия в жизни.

    – Раз вы его нашли, может быть, Олимпиада в Южной Корее не станет последней?

    – Не хочу говорить, что она будет последней.

    – Но раньше вы это часто повторяли.

    – Потому что я очень много думаю о создании семьи. Но сейчас думаю, что не закончу после Олимпиады. Если чувствую, что у меня есть мотивация в биатлоне, что восстанавливаюсь как надо, то считаю, что нужно этим заниматься.

    – На ваши мысли об уходе повлияла атмосфера в Нове Место в декабре?

    – На 100 процентов. Победа в Нове Место пока что была лучшим опытом в моей жизни. Я ценю ее больше, чем золото чемпионата мира. Поэтому меня сильно привлекает этап Кубка мира, который должен пройти здесь после олимпийского сезона», – сказала Коукалова.

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