Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова заявила, что не планирует завершать карьеру после Игр-2018.

«Время летит очень быстро. Очень важно, что вокруг меня сейчас есть семья, люди, на которых я всегда могу положиться. Поэтому я стараюсь отдавать максимум личной жизни. Если бы я не была счастлива в личной жизни, не добилась бы таких результатов. Это вопрос поиска равновесия в жизни.

– Раз вы его нашли, может быть, Олимпиада в Южной Корее не станет последней?

– Не хочу говорить, что она будет последней.

– Но раньше вы это часто повторяли.

– Потому что я очень много думаю о создании семьи. Но сейчас думаю, что не закончу после Олимпиады. Если чувствую, что у меня есть мотивация в биатлоне, что восстанавливаюсь как надо, то считаю, что нужно этим заниматься.

– На ваши мысли об уходе повлияла атмосфера в Нове Место в декабре?

– На 100 процентов. Победа в Нове Место пока что была лучшим опытом в моей жизни. Я ценю ее больше, чем золото чемпионата мира. Поэтому меня сильно привлекает этап Кубка мира, который должен пройти здесь после олимпийского сезона», – сказала Коукалова.