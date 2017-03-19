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    Габриэла Коукалова: «Если Бессеберга не интересуют правила, что он делает на этом посту?»

    Теги Кубок мира IBU Андерс Бессеберг сборная Чехии жен Габриэла Коукалова (Соукалова)

    Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова встретилась с президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бессебергом после того, как она отказалась пожимать ему руку.

    Однако, по словам чешки, она не изменила своего мнения.

    «Я осталась при своем мнении. Человек на таком важном посту должен быть примером и выступать на стороне спортсменов.

    Однако если он не соответствует своей должности и правила его совершенно не интересуют, то что он делает этом посту?» – сказала Коукалова.

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