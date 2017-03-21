Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что может завершить карьеру после Олимпийских игр в Пхенчхана.

«На следующий сезон у меня есть мотивация. Но велика вероятность, что я завершу карьеру после Пхенчхана-2018, так как мотивацию сложно поддерживать постоянно.

У меня огромная нагрузка. Скоро в моем доме будет два ребенка, моя подруга жертвует многим, чтобы позволить мне находиться здесь.

Я уже выиграл много, и неизбежно наступает момент, когда хочется открыть что-то другое и воспользоваться возможностями, которые находятся перед тобой.

Это самое сложное: отказываться от всего того, от чего я отказываюсь, чтобы вести этот образ жизни и тренироваться.

Мой организм также может сказать, что ему надо остановиться, как это произошло после Сочи-2014. Уверен, что я не случайно подхватил мононуклеоз тем летом.

Мне хотелось продолжать работать на пределе, но организм оказался не готовым, так как годом ранее было отдано много сил», – сказал Фуркад в интервью L’Equipe.