Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мартен Фуркад: «Велика вероятность, что завершу карьеру после Пхенчхана-2018»

    Теги Кубок мира сборная Франции Пхенчхан-2018 Мартен Фуркад

    Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что может завершить карьеру после Олимпийских игр в Пхенчхана.

    «На следующий сезон у меня есть мотивация. Но велика вероятность, что я завершу карьеру после Пхенчхана-2018, так как мотивацию сложно поддерживать постоянно.

    У меня огромная нагрузка. Скоро в моем доме будет два ребенка, моя подруга жертвует многим, чтобы позволить мне находиться здесь.

    Я уже выиграл много, и неизбежно наступает момент, когда хочется открыть что-то другое и воспользоваться возможностями, которые находятся перед тобой.

    Это самое сложное: отказываться от всего того, от чего я отказываюсь, чтобы вести этот образ жизни и тренироваться.

    Мой организм также может сказать, что ему надо остановиться, как это произошло после Сочи-2014. Уверен, что я не случайно подхватил мононуклеоз тем летом.

    Мне хотелось продолжать работать на пределе, но организм оказался не готовым, так как годом ранее было отдано много сил», – сказал Фуркад в интервью L’Equipe.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться