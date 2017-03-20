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    Анфиса Резцова: «В тренеры мужской сборной я бы предложила Аликина и Хованцева, для женской – Королькевича и Мякишева»

    Теги Владимир Аликин сборная России сборная России жен Анфиса Резцова Александр Кравцов Антон Шипулин Анатолий Хованцев Дарья Виролайнен Владимир Королькевич Кристина Резцова Леонид Мякишев

    Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова поделилась мнением по поводу формирования тренерского штаба сборных России.

    «Считаю, что нужно менять тренерский состав. Для мужской сборной я бы предложила Владимира Аликина и Анатолия Хованцева. Не знаю, как согласился бы с ними тренироваться Антон Шипулин, но я бы огласила их кандидатуры.

    В тренерский штаб женской сборной я бы предложила Владимира Королькевича и Леонида Мякишева. Вряд ли со мной кто-то согласится, но Леонид Константинович подготовил Дарью Виролайнен и чемпионку России на сегодняшний день – Кристину Резцову.

    Я на тренерском совете оглашу фамилии тренеров, которые, как мне кажется, должны стать основными, и назову фамилии спортсменок, которые должны готовиться к Олимпиаде. Я сегодня объявила уже свою позицию Кравцову, но он пока слушать меня не захотел», – рассказала Резцова.

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