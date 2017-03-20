Анфиса Резцова: «В тренеры мужской сборной я бы предложила Аликина и Хованцева, для женской – Королькевича и Мякишева»
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова поделилась мнением по поводу формирования тренерского штаба сборных России.
«Считаю, что нужно менять тренерский состав. Для мужской сборной я бы предложила Владимира Аликина и Анатолия Хованцева. Не знаю, как согласился бы с ними тренироваться Антон Шипулин, но я бы огласила их кандидатуры.
В тренерский штаб женской сборной я бы предложила Владимира Королькевича и Леонида Мякишева. Вряд ли со мной кто-то согласится, но Леонид Константинович подготовил Дарью Виролайнен и чемпионку России на сегодняшний день – Кристину Резцову.
Я на тренерском совете оглашу фамилии тренеров, которые, как мне кажется, должны стать основными, и назову фамилии спортсменок, которые должны готовиться к Олимпиаде. Я сегодня объявила уже свою позицию Кравцову, но он пока слушать меня не захотел», – рассказала Резцова.
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