Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова поделилась мнением по поводу формирования тренерского штаба сборных России.

«Считаю, что нужно менять тренерский состав. Для мужской сборной я бы предложила Владимира Аликина и Анатолия Хованцева. Не знаю, как согласился бы с ними тренироваться Антон Шипулин, но я бы огласила их кандидатуры.

В тренерский штаб женской сборной я бы предложила Владимира Королькевича и Леонида Мякишева. Вряд ли со мной кто-то согласится, но Леонид Константинович подготовил Дарью Виролайнен и чемпионку России на сегодняшний день – Кристину Резцову.

Я на тренерском совете оглашу фамилии тренеров, которые, как мне кажется, должны стать основными, и назову фамилии спортсменок, которые должны готовиться к Олимпиаде. Я сегодня объявила уже свою позицию Кравцову, но он пока слушать меня не захотел», – рассказала Резцова.