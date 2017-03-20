Мартен Фуркад предложил Бьорндалену провести совместный сбор во Франции

Французский биатлонист Мартен Фуркад сообщил, что пригласил норвежца Уле Эйнара Бьорндалена во Францию для совместных тренировок.

«Да, он может приехать. Я уже пригласил его к себе. Рассказал, как хорошо подходит для тренировок мой родной город, мне нечего скрывать.

На прошлой неделе мы возвращались вместе со стадиона, а затем обсуждали полчаса, как мы готовимся к гонкам. Думаю, если хочешь быть лучшим биатлонистом, нужно все время продолжать учиться», – сказал Фуркад.

«Фуркад – лучший биатлонист мира. Он просто невероятен.

Если я пойму, что это сделает меня лучше, то приму приглашение. Но пока я не хочу говорить о том, что собираюсь делать», – отметил Бьорндален.