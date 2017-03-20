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    Мартен Фуркад предложил Бьорндалену провести совместный сбор во Франции

    Теги Уле Эйнар Бьорндален сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад

    Французский биатлонист Мартен Фуркад сообщил, что пригласил норвежца Уле Эйнара Бьорндалена во Францию для совместных тренировок.

    «Да, он может приехать. Я уже пригласил его к себе. Рассказал, как хорошо подходит для тренировок мой родной город, мне нечего скрывать.

    На прошлой неделе мы возвращались вместе со стадиона, а затем обсуждали полчаса, как мы готовимся к гонкам. Думаю, если хочешь быть лучшим биатлонистом, нужно все время продолжать учиться», – сказал Фуркад.

    «Фуркад – лучший биатлонист мира. Он просто невероятен.

    Если я пойму, что это сделает меня лучше, то приму приглашение. Но пока я не хочу говорить о том, что собираюсь делать», – отметил Бьорндален.

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