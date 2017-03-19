Международный союз биатлонистов (IBU) выступил с разъяснением ситуации по возможному нарушению правил Мартеном Фуркадом в масс-старте Холменколлена.

«На первой стрельбе Фуркад поднял руку в просьбе помощи. Это было сделано по правилам, поскольку у него не было патронов в обойме. Однако никто из судей не отреагировал. Фуркад поднял руку во второй раз, но снова не было никакой реакции со стороны персонала. Тогда он просто стал ждать, когда ему дадут патроны, как и полагается по правилам, однако французский тренер кинул ему обойму.

Обычно это не разрешается, однако судьи решили, что Фуркад сделал все в соответствии с правилами, а дисквалифицировать его из-за ошибки тренера было бы слишком жестоко», – говорится в сообщении.

Фуркад победил, но нарушил правила. Почему его не отстранили?