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    Фуркад взял пустые обоймы на масс-старт в Холменколлене

    Теги Кубок мира сборная Франции жен Мартен Фуркад

    Французский биатлонист Мартен Фуркад забыл взять заряженные обоймы на масс-старт на Кубке мира в Холменколлене.

    На первой стрельбе Фуркад обратился к тренеру, который дал ему новую обойму. Из-за этого спортсмен потерял 15-20 секунд. По правилам, контакт с тренером во время гонки запрещен – в сивидате около фамилии Фуркада горела «звездочка».

    На второй стрельбе француз получил еще три обоймы, но уже от судьи. При этом Мартен забыл очки.

    Телекомментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» сообщил, что Фуркад взял на гонку четыре пустые обоймы.

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