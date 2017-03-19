Фуркад взял пустые обоймы на масс-старт в Холменколлене

Французский биатлонист Мартен Фуркад забыл взять заряженные обоймы на масс-старт на Кубке мира в Холменколлене.

На первой стрельбе Фуркад обратился к тренеру, который дал ему новую обойму. Из-за этого спортсмен потерял 15-20 секунд. По правилам, контакт с тренером во время гонки запрещен – в сивидате около фамилии Фуркада горела «звездочка».

На второй стрельбе француз получил еще три обоймы, но уже от судьи. При этом Мартен забыл очки.

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» сообщил, что Фуркад взял на гонку четыре пустые обоймы.