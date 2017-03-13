Мартен Фуркад вошел в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Холменколлене

Тренерский штаб сборной Франции огласил состав команды на заключительный этап Кубка мира, который пройдет 17-19 марта в норвежском Холменколлене.

Отметим, что в состав попал лидер общего зачета Мартен Фуркад, который пропустил смешанные эстафеты на восьмом этапе Кубка мира в связи с ожиданием рождения второго ребенка.

Мужчины: Мартен Фуркад, Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кентен Фильон-Майе, Фабьен Клод, Симон Дестье.

Женщины: Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Брезаз, Мари Дорен Абер, Энора Латюльер, Жюлия Симон.