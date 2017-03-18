Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил выступление Антона Шипулина в текущем сезоне.

«Шипулин второй год заканчивает вторым и это говорит о том, что он спортсмен высочайшего класса. Помечтаем: если бы не было Фуркада, то мы бы имели двукратного обладателя Кубка мира сегодня.

Антон молодец, показал свой высочайший уровень. Было видно, что ему тяжело и он устал, но Шипулин закончил достойно. Очевидно, что он лучший среди наших мужчин. Были всплески у некоторых спортсменов, но это временные эффекты. Шипулин же показывал стабильные результаты с самого начала.

Второе место в общем зачете говорит само за себя. Оно придаст ему уверенности в олимпийский год. Заканчивать на мажорной ноте всегда позволяет психологически легче готовиться к дальнейшим стартам», – рассказал Васильев.