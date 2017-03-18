Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Дмитрий Васильев: «Если бы не было Фуркада, мы бы сегодня имели двукратного обладателя Кубка мира»

    Теги Кубок мира сборная России сборная Франции Антон Шипулин Мартен Фуркад Дмитрий Васильев

    Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил выступление Антона Шипулина в текущем сезоне.

    «Шипулин второй год заканчивает вторым и это говорит о том, что он спортсмен высочайшего класса. Помечтаем: если бы не было Фуркада, то мы бы имели двукратного обладателя Кубка мира сегодня.

    Антон молодец, показал свой высочайший уровень. Было видно, что ему тяжело и он устал, но Шипулин закончил достойно. Очевидно, что он лучший среди наших мужчин. Были всплески у некоторых спортсменов, но это временные эффекты. Шипулин же показывал стабильные результаты с самого начала.

    Второе место в общем зачете говорит само за себя. Оно придаст ему уверенности в олимпийский год. Заканчивать на мажорной ноте всегда позволяет психологически легче готовиться к дальнейшим стартам», – рассказал Васильев.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться