Дмитрий Васильев: «Если бы не было Фуркада, мы бы сегодня имели двукратного обладателя Кубка мира»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил выступление Антона Шипулина в текущем сезоне.
«Шипулин второй год заканчивает вторым и это говорит о том, что он спортсмен высочайшего класса. Помечтаем: если бы не было Фуркада, то мы бы имели двукратного обладателя Кубка мира сегодня.
Антон молодец, показал свой высочайший уровень. Было видно, что ему тяжело и он устал, но Шипулин закончил достойно. Очевидно, что он лучший среди наших мужчин. Были всплески у некоторых спортсменов, но это временные эффекты. Шипулин же показывал стабильные результаты с самого начала.
Второе место в общем зачете говорит само за себя. Оно придаст ему уверенности в олимпийский год. Заканчивать на мажорной ноте всегда позволяет психологически легче готовиться к дальнейшим стартам», – рассказал Васильев.
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