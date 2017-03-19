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    Кубок мира. Масс-старт. Фуркад, Бьорндален, Шипулин, Цветков и Бабиков выступят в гонке

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    Сегодня в норвежском Холменколлене в рамках заключительного этапа Кубка мира состоится мужской масс-старт. За Россию выступят Антон Шипулин, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков.

    Дата проведения
    19 марта, 15.30
    Онлайн гонки

    Осло-Холменколлен, Норвегия. Масс-старт

    Стартовый лист

    1  Мартен Фуркад
    2  Антон Шипулин
    3  Йоханнес Бо
    4  Юлиан Эберхард
    5  Симон Шемп
    6  Арнд Пайффер
    7  Эмиль Хегле Свенсен
    8  Лоуэлл Бэйли
    9  Уле Эйнар Бьорндален
    10  Эрик Лессер
    11  Бенедикт Долль
    12  Ондржей Моравец
    13  Симон Эдер
    14  Доминик Виндиш
    15  Доминик Ландертингер
    16  Жан-Гийом Беатрикс
    17  Михал Крчмарж
    18  Максим Цветков
    19  Евгений Гараничев
    20  Кентен Фильон-Майе
    21  Сергей Семенов
    22  Андрей Расторгуев
    23  Михал Шлезингр
    24  Симон Дестье
    25  Антон Бабиков
    26  Фредрик Линдстрем
    27  Тарьей Бо
    28  Лукас Хофер
    29  Красимир Анев
    30  Фредрик Йесбакк

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