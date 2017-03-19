Кубок мира. Масс-старт. Фуркад, Бьорндален, Шипулин, Цветков и Бабиков выступят в гонке
Сегодня в норвежском Холменколлене в рамках заключительного этапа Кубка мира состоится мужской масс-старт. За Россию выступят Антон Шипулин, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков.
- Дата проведения
- 19 марта, 15.30
Осло-Холменколлен, Норвегия. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Мартен Фуркад
|2
|Антон Шипулин
|3
|Йоханнес Бо
|4
|Юлиан Эберхард
|5
|Симон Шемп
|6
|Арнд Пайффер
|7
|Эмиль Хегле Свенсен
|8
|Лоуэлл Бэйли
|9
|Уле Эйнар Бьорндален
|10
|Эрик Лессер
|11
|Бенедикт Долль
|12
|Ондржей Моравец
|13
|Симон Эдер
|14
|Доминик Виндиш
|15
|Доминик Ландертингер
|16
|Жан-Гийом Беатрикс
|17
|Михал Крчмарж
|18
|Максим Цветков
|19
|Евгений Гараничев
|20
|Кентен Фильон-Майе
|21
|Сергей Семенов
|22
|Андрей Расторгуев
|23
|Михал Шлезингр
|24
|Симон Дестье
|25
|Антон Бабиков
|26
|Фредрик Линдстрем
|27
|Тарьей Бо
|28
|Лукас Хофер
|29
|Красимир Анев
|30
|Фредрик Йесбакк
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