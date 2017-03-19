Сегодня в норвежском Холменколлене в рамках заключительного этапа Кубка мира состоится мужской масс-старт. За Россию выступят Антон Шипулин, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков.

Дата проведения 19 марта, 15.30

Стартовый лист