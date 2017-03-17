Российский биатлонист Матвей Елисеев оценил свое выступление в спринте Холменколлена.

– На уходе со второй стрельбы 28 секунд отставания, а на следующей отсечке через 1,5 км – уже минута. Что случилось?



– Я не знаю. Меня как будто там не было... Что происходит, вообще не представляю. Лактат пришел такой сильный, что я с ним не справился. Отталкивания были уже неэффективными. При такой каше начал ломаться и сразу стал проигрывать на каждом шаге.



– Может, силы неправильно распределил? Показалось, что в начале гонки ты шел достаточно резво.



– В том-то и дело, что я не шел резво; я проигрывал достаточно много уже со старта, – рассказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ».