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    Матвей Елисеев: «На последнем круге меня как будто не было... Что происходит, вообще не представляю»

    Теги Кубок мира сборная России Матвей Елисеев

    Российский биатлонист Матвей Елисеев оценил свое выступление в спринте Холменколлена.

    – На уходе со второй стрельбы 28 секунд отставания, а на следующей отсечке через 1,5 км – уже минута. Что случилось?

    – Я не знаю. Меня как будто там не было... Что происходит, вообще не представляю. Лактат пришел такой сильный, что я с ним не справился. Отталкивания были уже неэффективными. При такой каше начал ломаться и сразу стал проигрывать на каждом шаге.

    – Может, силы неправильно распределил? Показалось, что в начале гонки ты шел достаточно резво.

    – В том-то и дело, что я не шел резво; я проигрывал достаточно много уже со старта, – рассказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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