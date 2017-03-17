«Уле Эйнар – динозавр, до сих пор пользующийся ручкой и бумагой». Рогер Груббен – о тренировках Бьорндалена

Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален сообщил, что не может найти тренировочный дневник за сезон-2006/07.

Норвежец отметил, что информация о тренировках поможет ему лучше подготовиться к олимпийскому сезону. Отметим, что в 2007 году на чемпионате мира в итальянском Антхольце Бьорндален завоевал золото в спринте и пасьюте, а также серебро в эстафете.

«Сейчас у нас небольшой кризис. У нас есть два-три сезона, к которым мы всегда обращаемся. Но возникла одна проблема – не можем найти тренировочный дневник за один из сезонов. Есть программа на тот год, но нет информации о том, что именно было проделано.

Есть некоторые тренировки, которые я делал раньше, они могут пригодиться сейчас. Но также важно не забывать о развитии – это заставляет меня хорошо стрелять и быстро бегать», – сказал Бьорндален.

«У меня есть много данных, хранящихся на компьютере. Но Уле – один из динозавров, которые до сих пор пользуются ручкой и бумагой, поэтому тренировочные дневники должны существовать физически.

Думаю, их можно найти. Ему нужно поискать в коробках, шкафах и ящиках. Но у нас есть важная информация, хотя и не в полной мере соответствующая тому, что есть в дневниках.

Возможно, пришло время, найти то лучшее, что было в прошлых сезонах, где он достиг успеха и попытаться собрать все вместе, чтобы работать максимально эффективно в олимпийский сезон», – отметил консультант биатлониста Рогер Груббен.