Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален рассказал о подготовке к Пхенчхану-2018.

«Перед чемпионатом мира в Хохфильцене я еще ничего не знал о том, как буду готовиться к Пхенчхану-2018. Теперь, после долгих совещаний с тренером, мы разработали план подготовки, который подойдет мне лучше всего. Хотя остались еще несколько моментов, над которыми стоит подумать.

Какие я побегу гонки на Олимпиаде? Пока еще рано говорить об этом. Как минимум сначала это нужно обсудить с Федерацией биатлона Норвегии.

Я не зря съездил на этап Кубка мира в Пхенчхане в этом году. Протестировал трассу, лыжи и другое оборудование. Это была конкретная осмысленная работа», – сказал Бьорндален.