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    Уле Эйнар Бьорндален: «Вместе с тренером разработали план подготовки к Пхенчхану-2018, который подойдет мне лучше всего»

    Теги Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира сборная Норвегии Пхенчхан-2018

    Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален рассказал о подготовке к Пхенчхану-2018.

    «Перед чемпионатом мира в Хохфильцене я еще ничего не знал о том, как буду готовиться к Пхенчхану-2018. Теперь, после долгих совещаний с тренером, мы разработали план подготовки, который подойдет мне лучше всего. Хотя остались еще несколько моментов, над которыми стоит подумать.

    Какие я побегу гонки на Олимпиаде? Пока еще рано говорить об этом. Как минимум сначала это нужно обсудить с Федерацией биатлона Норвегии.

    Я не зря съездил на этап Кубка мира в Пхенчхане в этом году. Протестировал трассу, лыжи и другое оборудование. Это была конкретная осмысленная работа», – сказал Бьорндален. 

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