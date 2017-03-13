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    «Известия»: IBU может не включить российский этап в календарь Кубка мира-2017/18

    Теги Кубок мира СБР IBU Андерс Бессеберг стадион Жемчужина Сибири (Тюмень)

    Международный союз биатлонистов (IBU) не намерен включать этап Кубка мира в Тюмени в календарь сезона-2017/18 до окончания расследования по докладу Ричарда Макларена, сообщают «Известия».

    В данный момент IBU ведет два расследования – по спортсменам, упомянутым в докладе Макларена, а также в отношении Союза биатлонистов России (СБР).

    «Если оба расследования IBU не завершатся до августа 2017 года, когда будет составляться окончательная версия календаря Кубка мира-2017/18, Тюмень вновь останется без международного биатлонного старта.

    Перспективы не самые радужные. Проверка IBU может занять около года. Поэтому велика вероятность, что Тюмень в ближайшей перспективе так и не примет этап Кубка мира», – заявил источник в СБР.

    «Мы не теряем надежды, что этап Кубка мира-2017/18 все же пройдет в Тюмени. Пока никаких сообщений от IBU об исключении российского этапа из календаря Кубка мира к нам не поступало», – отметили в пресс-службе СБР.

    В IBU данную информацию комментировать отказались. Ранее президент организации Андерс Бессеберг говорил о том, что этап в Тюмени остается в календаре на следующий сезон.

    Напомним, что Тюмень была лишена права проведения восьмого этапа Кубка мира в текущем сезоне, а также чемпионата мира 2021 года.

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