Международный союз биатлонистов (IBU) не намерен включать этап Кубка мира в Тюмени в календарь сезона-2017/18 до окончания расследования по докладу Ричарда Макларена, сообщают «Известия».

В данный момент IBU ведет два расследования – по спортсменам, упомянутым в докладе Макларена, а также в отношении Союза биатлонистов России (СБР).

«Если оба расследования IBU не завершатся до августа 2017 года, когда будет составляться окончательная версия календаря Кубка мира-2017/18, Тюмень вновь останется без международного биатлонного старта.

Перспективы не самые радужные. Проверка IBU может занять около года. Поэтому велика вероятность, что Тюмень в ближайшей перспективе так и не примет этап Кубка мира», – заявил источник в СБР.

«Мы не теряем надежды, что этап Кубка мира-2017/18 все же пройдет в Тюмени. Пока никаких сообщений от IBU об исключении российского этапа из календаря Кубка мира к нам не поступало», – отметили в пресс-службе СБР.

В IBU данную информацию комментировать отказались. Ранее президент организации Андерс Бессеберг говорил о том, что этап в Тюмени остается в календаре на следующий сезон.

Напомним, что Тюмень была лишена права проведения восьмого этапа Кубка мира в текущем сезоне, а также чемпионата мира 2021 года.