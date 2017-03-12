Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный сообщил, что его слова про пьяных русских болельщиков на этапе Кубка мира в Контиолахти неправильно поняли.

«Вы меня, наверное, про пьяных русских будете спрашивать? Мои слова там полностью перекрутили. Я бы хотел все пояснить, чтобы не было непоняток. Меня спросили, как атмосфера в Контиолахти, на что я ответил, что много русских и пьяных. Я имел в виду вообще пьяных людей, вне зависимости от национальности и сказал это в шутку, а журналист вынес в заголовок.

Потом россияне решили, что, дескать, мне мешают русские болельщики. Я не хотел никого обидеть, тем более у меня есть родственники в России, и мне сегодня утром было перед ними неудобно.

C российскими болельщиками проблем не было. Бывает, что болельщики пристают к нам в отеле, но с этим сталкиваются абсолютно все спортсмены. Я ничего не имею против русских болельщиков и ни в коем случае не хотел обидеть русский народ. К российским болельщикам и биатлонистам у меня нет никаких претензий.

С российскими биатлонистами у нас хорошие дружеские отношения, как и с другими командами. Мы общаемся только о спорте, а никакие другие темы, особенно политические, не затрагиваем. А насчет пьяных — я с пониманием к этому отношусь. Просто констатировал факт, что здесь много пьяных. А касательно русских, я имел в виду, что ни на одном этапе нет столько русских, как здесь», – рассказал Пидручный.