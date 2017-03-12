Сборная Норвегии одержала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя. Российская команда в составе Ольги Шестериковой, Ульяны Кайшевой, Тимура Махамбетова и Александра Поварницына заняла 4-е место.

Кубок IBU

8-й этап

Отепя, Эстония

Смешанная эстафета

1. Норвегия (Сигрид Бильстад Неросен, Рикке Андерсен, Синдре Петтерсен, Хенрик Л’Абе Лунн) – 1:24.20,1 (0+7)

2. Франция (Жюлия Симон, Энора Латюльер, Аристид Бегю, Антонин Гигонна) – 21,4 (0+7)

3. Украина (Юлия Журавок, Вита Семеренко, Руслан Ткаленко, Андрей Доценко) – 26,4 (0+7)

4. Россия (Ольга Шестерикова, Ульяна Кайшева, Тимур Махамбетов, Александр Поварницын) – 38,2 (1+3)

5. Австрия (Катарина Иннерхофер, Симоне Кюпфнер, Петер Брюннер, Давид Коматц) – 58,4 (0+8)

6. Германия (Каролин Хорхлер, Хелена Тереза Хендель, Филипп Хорн, Давид Цобель) – 1.13,9 (0+7)