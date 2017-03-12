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    Кубок IBU. Смешанная эстафета. Норвегия выиграла, Россия – 4-я

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    Сборная Норвегии одержала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя. Российская команда в составе Ольги Шестериковой, Ульяны Кайшевой, Тимура Махамбетова и Александра Поварницына заняла 4-е место.

    Кубок IBU

    8-й этап

    Отепя, Эстония

    Смешанная эстафета

    1. Норвегия (Сигрид Бильстад Неросен, Рикке Андерсен, Синдре Петтерсен, Хенрик Л’Абе Лунн) – 1:24.20,1 (0+7)
    2. Франция (Жюлия Симон, Энора Латюльер, Аристид Бегю, Антонин Гигонна) – 21,4 (0+7)
    3. Украина (Юлия Журавок, Вита Семеренко, Руслан Ткаленко, Андрей Доценко) – 26,4 (0+7)
    4. Россия (Ольга Шестерикова, Ульяна Кайшева, Тимур Махамбетов, Александр Поварницын) – 38,2 (1+3)
    5. Австрия (Катарина Иннерхофер, Симоне Кюпфнер, Петер Брюннер, Давид Коматц) – 58,4 (0+8)
    6. Германия (Каролин Хорхлер, Хелена Тереза Хендель, Филипп Хорн, Давид Цобель) – 1.13,9 (0+7)

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