Сборная Германии сегодня на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя выиграла смешанную эстафету, Россия – 4-я.

Кубок IBU

8-й этап

Отепя, Эстония

Смешанная эстафета

1. Германия (Каролин Хорхлер, Марион Дайгентеш, Маттиас Дорфер, Давид Цобель) – 1:14.34,6 (0+7)

2. Норвегия (Каролине Эрдаль,Сигрид Неросен, Синдре Петтерсен, Фредрик Йесбакк) – 20,8 (1+6)

3. Украина (Вита Семеренко, Яна Бондарь, Андрей Доценко, Руслан Ткаленко) – 39,9 (1+12)

4. Россия (Екатерина Мошкова, Валерия Васнецова, Игорь Малиновский, Кирилл Стрельцов) – 40,4 (1+11)

5. Франция (Хло Шевалье, Энора Латюльер, Аристид Бегю, Антонин Гигонна) – 2.46,0 (0+15)

6. Швеция (Йоханна Скоттхайм, Ольга Алифировец, Кристофер Эрикссон, Мартин Понсилуома) – 2.57,4 (2+13)