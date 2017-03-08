Кубок IBU. Смешанная эстафета. Германия победила, Россия – 4-я
Сборная Германии сегодня на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя выиграла смешанную эстафету, Россия – 4-я.
Кубок IBU
8-й этап
Отепя, Эстония
Смешанная эстафета
1. Германия (Каролин Хорхлер, Марион Дайгентеш, Маттиас Дорфер, Давид Цобель) – 1:14.34,6 (0+7)
2. Норвегия (Каролине Эрдаль,Сигрид Неросен, Синдре Петтерсен, Фредрик Йесбакк) – 20,8 (1+6)
3. Украина (Вита Семеренко, Яна Бондарь, Андрей Доценко, Руслан Ткаленко) – 39,9 (1+12)
4. Россия (Екатерина Мошкова, Валерия Васнецова, Игорь Малиновский, Кирилл Стрельцов) – 40,4 (1+11)
5. Франция (Хло Шевалье, Энора Латюльер, Аристид Бегю, Антонин Гигонна) – 2.46,0 (0+15)
6. Швеция (Йоханна Скоттхайм, Ольга Алифировец, Кристофер Эрикссон, Мартин Понсилуома) – 2.57,4 (2+13)
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