Сегодня в эстонском Отепя на заключительном этапе Кубка IBU российские биатлонисты Анна Никулина и Юрий Шопин выиграли супермикст.

Кубок IBU

8-й этап

Отепя, Эстония

Супермикст

1. Россия (Анна Никулина, Юрий Шопин) – 35.24,4 (1+5)

2. Норвегия (Текла Брюн-Ли, Кристоффер Шельвик) – 8,4 (0+5)

3. Швеция (Ингела Андерссон, Тобиас Арвидсон) – 26,9 (0+7)

4. Германия (Анна Вайдель, Маттиас Дорфер) – 40,0 (0+8)

5. Швейцария (Ирене Кадуриш, Иван Йоллер) – 1.10,0 (1+5)

6. Чехия (Леа Йоганидесова, Томаш Войик) – 1.45,4 (1+8)

Франция (Хло Шевалье, Эмильен Клод) – отставание на круг