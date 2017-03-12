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    Кубок IBU. Супермикст. Никулина и Шопин одержали победу

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    Сегодня в эстонском Отепя на заключительном этапе Кубка IBU российские биатлонисты Анна Никулина и Юрий Шопин выиграли супермикст.

    Кубок IBU

    8-й этап

    Отепя, Эстония

    Супермикст

    1. Россия (Анна Никулина, Юрий Шопин) – 35.24,4 (1+5)
    2. Норвегия (Текла Брюн-Ли, Кристоффер Шельвик) – 8,4 (0+5)
    3. Швеция (Ингела Андерссон, Тобиас Арвидсон) – 26,9 (0+7)
    4. Германия (Анна Вайдель, Маттиас Дорфер) – 40,0 (0+8)
    5. Швейцария (Ирене Кадуриш, Иван Йоллер) – 1.10,0 (1+5)
    6. Чехия (Леа Йоганидесова, Томаш Войик) – 1.45,4 (1+8)

    Франция (Хло Шевалье, Эмильен Клод) – отставание на круг

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