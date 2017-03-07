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    Максим Кугаевский: «Такое ощущение, что тренеры сборной России не заинтересованы в достойном выступлении»

    Теги Кубок мира сборная России Алексей Волков Александр Логинов Максим Кугаевский

    Тренер мужской сборной Тюменской области Максим Кугаевский выступил с критикой решение тренеров сборной России по составу команды на гонки Кубка мира в Контиолахти.

    «Такое ощущение, что тренеры сборной России просто не заинтересованы в достойном выступлении команды, а решают какие-то свои задачи.

    В Пхенчхан поехали спортсмены из группы Андрея Падина, несмотря на то, что находились не в оптимальных кондициях. В Контиолахти же отдается предпочтение группе Рикко Гросса.

    Хотя понятно, что из спортсменов, выступавших в Финляндии на последнем этапе Кубка IBU, именно Алексей Волков и Александр Логинов достойны того, чтобы остаться и принять участие в Кубке мира. Но тренерский штаб сборной России играет по принципу «ты мне – я тебе».

    Непонятно, точно ли принимающие такие решения специалисты работают на благо сборной России. Мне кажется, что тренеры забывают о болельщиках, ради которых мы соревнуемся. Ведь эти закулисные игры – прежде всего неуважение именно к ним», – сказал Кугаевский.

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