Максим Кугаевский: «Такое ощущение, что тренеры сборной России не заинтересованы в достойном выступлении»
Тренер мужской сборной Тюменской области Максим Кугаевский выступил с критикой решение тренеров сборной России по составу команды на гонки Кубка мира в Контиолахти.
«Такое ощущение, что тренеры сборной России просто не заинтересованы в достойном выступлении команды, а решают какие-то свои задачи.
В Пхенчхан поехали спортсмены из группы Андрея Падина, несмотря на то, что находились не в оптимальных кондициях. В Контиолахти же отдается предпочтение группе Рикко Гросса.
Хотя понятно, что из спортсменов, выступавших в Финляндии на последнем этапе Кубка IBU, именно Алексей Волков и Александр Логинов достойны того, чтобы остаться и принять участие в Кубке мира. Но тренерский штаб сборной России играет по принципу «ты мне – я тебе».
Непонятно, точно ли принимающие такие решения специалисты работают на благо сборной России. Мне кажется, что тренеры забывают о болельщиках, ради которых мы соревнуемся. Ведь эти закулисные игры – прежде всего неуважение именно к ним», – сказал Кугаевский.
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