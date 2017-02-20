Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о работе во время чемпионата мира в австрийском Хохфильцене.

«Мне до сих пор странно читать биатлонные новости и видеть, что чуть ли не каждая третья – про меня. Некоторые могут подумать, что это тешит мое самолюбие, но я куда больше мечтаю о победных репортажах.

И ни в коем случае не хочу скандальных. Хотя на этом чемпионате, чего кривить душой, я сам приложил к этому руку. Но могу всех заверить: я был на все 100 процентов искренен в своих действиях.

– Если бы вернулись в день смешанной эстафеты, прокомментировали все события точно также?

– Глупо о чем-то жалеть. Я всегда готов отвечать за каждое сказанное слово. Другое дело, что если бы австрийские телевизионщики не переключили картинку на моменте рукопожатия, все было бы по-другому. В результате этих метаний камеры я не сразу понял, что там произошло.

Мартен часто повторял, что не хочет стоять с Логиновым на одном пьедестале и когда вернули картинку – Мартена на нем не было. Легко было предположить, что он решил саботировать награждение.

С моей точки зрения, такая работа режиссеров – не спонтанный акт, возможно, они хотели избежать каких-то кривотолков, ведь подобное развитие событий не исключалось. В результате их получилось еще больше», – сказал Губерниев.