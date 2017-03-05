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    Антон Шипулин: «На стойке был выбор – или смириться с четвертым местом, или рискнуть»

    Теги Кубок мира сборная России Антон Шипулин

    Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал результат команды в эстафете на предолимпийской неделе в Пхенчхане (4-е место).

    «Мы рады нашему маленькому глобусу. По сезону команды шла неплохо, сегодня единственный день, когда мы не завоевали медаль в эстафете. Но в целом шли ровненько. Самое главное – это чемпионат мира, где мы выступили на «отлично».

    Сегодня я не так расстроен, понимаю, что уже психологически тяжело постоянно держать призовые места и ребятам, и мне. Немножко не хватило психологически и функционально, но не будем расстраиваться. 

    На стойке у меня был выбор – или смириться с четвертым местом, или попробовать рискнуть, очень быстро отстрелять и попробовать навязать борьбу. Попробовал рискнуть, стрелял быстро, но не совсем точно. Шел ва-банк, но это не выгорело. Если бы был второй, третий раз, то поступил бы так же. Смиряться с четвертым место не хотелось.

    Я в первый день здесь сказал, что это моя трасса. Очень понравилась – рабочая, не сказать, что легкая, везде надо включаться. Сюда надо приезжать с хорошей функцией.

    Я с тренером уже разговаривал об этом, накидывали тренировочный план на лето. Будем готовиться как раз под эту трассу. Дай Бог, если все сложится и удача нам улыбнется, на следующий год здесь все получится», – сказал Шипулин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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