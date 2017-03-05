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    Кубок мира. Эстафета. Цветков, Гараничев, Бабиков и Шипулин побегут за Россию

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    5 марта на предолимпийской неделе в Пхенчхане состоится мужская эстафета. В составе сборной России побегут Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

    Дата проведения
    5 марта, 13.45
    Онлайн гонки

    Пхенчхан, Южная Корея. Эстафета

    Россия (№1): Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Антон Шипулин.

    Германия (№2): Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер.

    Франция (№3): Жан-Гийом Беатрикс, Симон Фуркад, Симон Дестье, Мартен Фуркад.

    Норвегия (№4): Ветле Шостад Кристиансен, Уле Эйнар Бьорндален, Вегард Бьорн Йермунсхауг, Хенрик Л’Абе Лунн.

    Украина (№5): Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный.

    Австрия (№6): Лоренц Вягер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер.

    Швеция (№16): Турстейн Стенерсен, Себастьян Самуэльссон, Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин.

     

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