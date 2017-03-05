Кубок мира. Эстафета. Цветков, Гараничев, Бабиков и Шипулин побегут за Россию
5 марта на предолимпийской неделе в Пхенчхане состоится мужская эстафета. В составе сборной России побегут Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Антон Шипулин.
- Дата проведения
- 5 марта, 13.45
Пхенчхан, Южная Корея. Эстафета
Россия (№1): Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Антон Шипулин.
Германия (№2): Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер.
Франция (№3): Жан-Гийом Беатрикс, Симон Фуркад, Симон Дестье, Мартен Фуркад.
Норвегия (№4): Ветле Шостад Кристиансен, Уле Эйнар Бьорндален, Вегард Бьорн Йермунсхауг, Хенрик Л’Абе Лунн.
Украина (№5): Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный.
Австрия (№6): Лоренц Вягер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер.
Швеция (№16): Турстейн Стенерсен, Себастьян Самуэльссон, Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин.
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