Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане.

«Сегодня отвратительно отработал. Не справился с темпом, который задали соперники – это было видно по стрельбе. Допустил ошибки обидные, немного завозился с тем, что вылетел патрон.

На первом этапе есть ребята, которые пытаются убежать. Но я сам допустил ошибку. Было не лучшее самочувствие, не стоило пытаться догнать тех, кто убегает. Лучше было встать за спинами, отработать там», – сказал Цветков в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Очень расстроен тем, как пробежал сегодня свой этап в эстафете. В первый день не очень хорошее было самочувствие, беспокоил желудок. На пасьюте состояние было хорошее, но немного не сработали лыжи», – цитирует Цветкова «Р-Спорт».