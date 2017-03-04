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    Цветков, Гараничев, Бабиков и Шипулин выступят в эстафете в Пхенчхане

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен Антон Шипулин Александр Касперович Евгений Гараничев Антон Бабиков Максим Цветков Ирина Услугина (Трусова) Татьяна Акимова (Семенова) Ирина Старых Светлана Миронова

    Главный тренер сборной России Александр Касперович назвал состав команды на мужскую эстафету на Кубке мира в Пхенчхане.

    «В эстафете побегут Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Антон Шипулин», – сказал Касперович в эфире «Матч ТВ».

    Также Касперович рассказал о составе женской команды.

    «У Акимовой в спринте сильно «забились» мышцы, ей было сложно выходить сегодня на старт, но она терпела. Она выступит на первом этапе эстафеты. На втором этапе будет Светлана Миронова, третий этап – Ирина Услугина, а четвертый закроет Ирина Старых», – цитирует тренера со ссылкой на эфир «Матч ТВ» «Спорт-Экспресс».

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