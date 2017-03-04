Цветков, Гараничев, Бабиков и Шипулин выступят в эстафете в Пхенчхане

Главный тренер сборной России Александр Касперович назвал состав команды на мужскую эстафету на Кубке мира в Пхенчхане.

«В эстафете побегут Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Антон Шипулин», – сказал Касперович в эфире «Матч ТВ».

Также Касперович рассказал о составе женской команды.

«У Акимовой в спринте сильно «забились» мышцы, ей было сложно выходить сегодня на старт, но она терпела. Она выступит на первом этапе эстафеты. На втором этапе будет Светлана Миронова, третий этап – Ирина Услугина, а четвертый закроет Ирина Старых», – цитирует тренера со ссылкой на эфир «Матч ТВ» «Спорт-Экспресс».