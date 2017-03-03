Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Тюмень права проведения чемпионата мира 2021 года.

«Надеялся до конца на лучший исход, и хотелось бы, чтобы осталась надежда. Губернатор области сделал все возможное, чтобы чемпионат мира состоялся в Тюмени, и болельщики ни в чем не виноваты. Забирать чемпионат мира прежде всего у болельщиков, которые ни в чем не виноваты, – немножко подло.

Но еще есть несколько лет, мы будем бороться, и думаю, так просто не отдадим этот чемпионат мира», – сказал Шипулин.