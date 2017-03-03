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    Антон Шипулин: «Забирать ЧМ-2021 у болельщиков – это немного подло»

    Теги сборная России Антон Шипулин ЧМ-2021

    Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Тюмень права проведения чемпионата мира 2021 года.

    «Надеялся до конца на лучший исход, и хотелось бы, чтобы осталась надежда. Губернатор области сделал все возможное, чтобы чемпионат мира состоялся в Тюмени, и болельщики ни в чем не виноваты. Забирать чемпионат мира прежде всего у болельщиков, которые ни в чем не виноваты, – немножко подло.

    Но еще есть несколько лет, мы будем бороться, и думаю, так просто не отдадим этот чемпионат мира», – сказал Шипулин.

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