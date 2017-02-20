Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова подвела итоги чемпионата мира в австрийском Хохфильцене.

«Я считаю прошедший чемпионат мира неудачным, потому что бронза в смешанной эстафете и золото в мужской — это маловато. Если мужчины на турнире сделали хоть что-то, то женщины — вообще ничего.

Команде нужен психолог и хороший тренер. При всем уважении к Виталию Норицыну, ему не хватает опыта, он — сырой. Рико Гросс — великий спортсмен и хороший тренер, но ему не дают работать. Если бы его оставили в покое, у нас были бы другие результаты.

– Почему женщины снова без наград?

– Это недоработка команды в целом, нарушена система подготовки. Кто показал результат у мужчин? Только Шипулин, который готовился отдельно. Я всегда говорю, что готова помочь сборной. Я знаю, что нужно делать, но меня не зовут в команду», – сказала Резцова.