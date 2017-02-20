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    Анфиса Резцова: «Готова помочь сборной, знаю, что нужно делать, но меня не зовут в команду»

    Теги Рикко Гросс сборная России сборная России жен Анфиса Резцова Виталий Норицын ЧМ-2017

    Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова подвела итоги чемпионата мира в австрийском Хохфильцене.

    «Я считаю прошедший чемпионат мира неудачным, потому что бронза в смешанной эстафете и золото в мужской — это маловато. Если мужчины на турнире сделали хоть что-то, то женщины — вообще ничего.

    Команде нужен психолог и хороший тренер. При всем уважении к Виталию Норицыну, ему не хватает опыта, он — сырой. Рико Гросс — великий спортсмен и хороший тренер, но ему не дают работать. Если бы его оставили в покое, у нас были бы другие результаты.

    Почему женщины снова без наград?

    – Это недоработка команды в целом, нарушена система подготовки. Кто показал результат у мужчин? Только Шипулин, который готовился отдельно. Я всегда говорю, что готова помочь сборной. Я знаю, что нужно делать, но меня не зовут в команду», – сказала Резцова.

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