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    Сергей Чепиков: «Шипулин превратился в грозного борца, которого все боятся, думаю, что даже Фуркад»

    Теги Сергей Чепиков сборная России Антон Шипулин Антон Бабиков Максим Цветков ЧМ-2017 Матвей Елисеев

    Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков оценил выступление мужской сборной России на ЧМ-2017.

    «Весь чемпионат мира был очень интересным, не было явного доминирования у какой-то команды – у всех были медали. Чемпионат мира был разнообразным. Мужчины наши могут еще добавить. Молодые ребята Цветков, Бабиков, Елисеев приобрели уже уверенность, но у них нет еще стабильности. Думаю, что к следующему сезону появится и она.

    А Антон Шипулин уже превратился в грозного борца, которого все боятся, думаю, что даже Фуркад. Так что очень многое будет зависеть от окончательного предолимпийского настроя», – рассказал Чепиков.

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