Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков оценил выступление мужской сборной России на ЧМ-2017.

«Весь чемпионат мира был очень интересным, не было явного доминирования у какой-то команды – у всех были медали. Чемпионат мира был разнообразным. Мужчины наши могут еще добавить. Молодые ребята Цветков, Бабиков, Елисеев приобрели уже уверенность, но у них нет еще стабильности. Думаю, что к следующему сезону появится и она.

А Антон Шипулин уже превратился в грозного борца, которого все боятся, думаю, что даже Фуркад. Так что очень многое будет зависеть от окончательного предолимпийского настроя», – рассказал Чепиков.