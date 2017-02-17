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    Анатолий Хованцев: «Для нашего женского биатлона волшебников не найти»

    Теги сборная России жен Анатолий Хованцев Татьяна Акимова (Семенова) ЧМ-2017

    Бывший тренер женской сборной России Анатолий Хованцев оценил выступление команды в эстафете на ЧМ-2017.

    «Для нашего женского биатлона волшебников не найти, был я, был Пихлер. А воз и ныне там, если не еще хуже. Надо что-то менять, но надо было менять это сразу после Олимпиады.

    Думаю, что Акимова просто устала. Первые минуты она держалась ногами, но заключительный этап был сильным по составу, бороться было сложно, а вот в предыдущих гонках нельзя было так проигрывать. Как обычно, зависаем на последнем круге и проигрываем. Не думаю, что ее сильно сбило падение», – рассказал Хованцев.

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