Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что не будет утешать норвежских спортсменов после их результата в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.

Напомним, что команда Норвегии финишировала на 8-м месте.

«Мы не получили сочувствия от норвежцев, когда в прошлом году на чемпионате мира в Холменколлене они выиграли, а мы не попали на подиум. Поэтому не думаю, что должен говорить какие-то слова утешения.

Конечно, то, что произошло с норвежцами в эстафете – это плохо, но у меня нет никакого совета для них. Они вернутся. Они знают, что им следует делать.

Наверное, это не впервые, но я не думаю, что в последний раз тоже. Это часть биатлона. Просто посмотрите на Кубок наций и место Норвегии.

У норвежских парней было несколько высоких результатов и подиумов, у девушек же ничего хорошего.

Что касается эстафеты, то у меня не осталось сил. Победа русских стала заслуженной. Я нахожусь не в лучшей форме», – сказал Фуркад.