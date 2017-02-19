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    Мартен Фуркад: «В прошлом году норвежцы не сочувствовали нам после эстафеты, так что не буду их утешать»

    Теги сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад ЧМ-2017

    Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что не будет утешать норвежских спортсменов после их результата в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.

    Напомним, что команда Норвегии финишировала на 8-м месте.

    «Мы не получили сочувствия от норвежцев, когда в прошлом году на чемпионате мира в Холменколлене они выиграли, а мы не попали на подиум. Поэтому не думаю, что должен говорить какие-то слова утешения.

    Конечно, то, что произошло с норвежцами в эстафете – это плохо, но у меня нет никакого совета для них. Они вернутся. Они знают, что им следует делать.

    Наверное, это не впервые, но я не думаю, что в последний раз тоже. Это часть биатлона. Просто посмотрите на Кубок наций и место Норвегии.

    У норвежских парней было несколько высоких результатов и подиумов, у девушек же ничего хорошего.

    Что касается эстафеты, то у меня не осталось сил. Победа русских стала заслуженной. Я нахожусь не в лучшей форме», – сказал Фуркад.

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