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    Мартен Фуркад: «Шипулин был не особо сильнее на трассе, но у меня был сложный день»

    Теги сборная России сборная Франции Антон Шипулин Мартен Фуркад ЧМ-2017

    Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал результат команды в эстафетной гонке на чемпионате мира в австрийском Хофильцене (2-е место).

    «Сегодня для меня был сложный день, я страдал на дистанции. Рад за команду. Один доппатрон – и эстафета сложилась бы по-другому.

    Я пытался достать Шипулина на первом круге за счет работы с Шемпом. Антон стрелял быстрее меня на лежке. Но на трассе он был не особо сильнее меня.

    После индивидуальной гонки я приболел, но надеюсь провести хорошую гонку и завоевать шестую медаль», – сказал Фуркад.

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