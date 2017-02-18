Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал результат команды в эстафетной гонке на чемпионате мира в австрийском Хофильцене (2-е место).

«Сегодня для меня был сложный день, я страдал на дистанции. Рад за команду. Один доппатрон – и эстафета сложилась бы по-другому.

Я пытался достать Шипулина на первом круге за счет работы с Шемпом. Антон стрелял быстрее меня на лежке. Но на трассе он был не особо сильнее меня.

После индивидуальной гонки я приболел, но надеюсь провести хорошую гонку и завоевать шестую медаль», – сказал Фуркад.