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    Антон Шипулин: «Спели гимн сами – это было незабываемо»

    Теги сборная России болельщики Антон Шипулин ЧМ-2017

    Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал ошибку организаторов во время награждения после эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене.

    Напомним, что вначале был поставлен старый гимн России, а затем спортсмены исполнили современную версию гимна без музыки.

    «Ошибка с гимном была впервые в моей карьере. Конечно, сначала было обидно. Ведь всегда так ждешь этого момента. Но мы спели сами – и болельщики подхватили. Это было незабываемо», – сказал Шипулин.

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