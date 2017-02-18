Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал ошибку организаторов во время награждения после эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене.

Напомним, что вначале был поставлен старый гимн России, а затем спортсмены исполнили современную версию гимна без музыки.

«Ошибка с гимном была впервые в моей карьере. Конечно, сначала было обидно. Ведь всегда так ждешь этого момента. Но мы спели сами – и болельщики подхватили. Это было незабываемо», – сказал Шипулин.

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