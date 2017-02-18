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    Алексей Волков: «После финиша Шипулина кричал: «Я ваш талисман, меня надо брать на Олимпиаду»

    Теги сборная России Пхенчхан-2018 Алексей Волков ЧМ-2017

    Российский биатлонист Алексей Волков пошутил насчет того, что сборная выигрывает медали главных стартов, когда он бежит гонку.

    «Иногда ребята подкалывают, что как только я приезжаю в эстафету – мы или в призах или выигрываем. Вот я сегодня и решил пошутить.

    После финиша Антона кричал: «Я ваш талисман, меня надо брать на Олимпиаду в Корею». Если серьезно, наверное, команда меньше нервничает, когда я бегу первый этап. От меня редко стоит ждать серьезных огрехов», – сказал Волков.

    Волков также является олимпийским чемпионом Сочи-2014 в эстафете.

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