Российский биатлонист Алексей Волков пошутил насчет того, что сборная выигрывает медали главных стартов, когда он бежит гонку.

«Иногда ребята подкалывают, что как только я приезжаю в эстафету – мы или в призах или выигрываем. Вот я сегодня и решил пошутить.

После финиша Антона кричал: «Я ваш талисман, меня надо брать на Олимпиаду в Корею». Если серьезно, наверное, команда меньше нервничает, когда я бегу первый этап. От меня редко стоит ждать серьезных огрехов», – сказал Волков.

Волков также является олимпийским чемпионом Сочи-2014 в эстафете.

Победа, которую Россия ждала 9 лет