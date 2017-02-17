Российская биатлонистка Ирина Старых рассказала о возвращении после трехлетней дисквалификации за допинг.

– В эстафете Фуркад, возможно, специально сбил Логинова, которого до этого критиковал. Что бы вы сделали, если это случилось с вами в женской гонке?

– Я даже не знаю… Та ситуация в миксте была очень неприятной.

Я понимаю, что она бросает тень и на меня. Все претензии в адрес Логинова – это претензии и в мой адрес тоже. Горжусь тем, как все это переживает Александр. Такое отношение нужно просто пережить. Я стараюсь не обращать внимания.

– Что думаете о том, что биатлонисты давят на IBU и пытаются ужесточить наказания, вплоть до отстранения от соревнований спортсменов, уже отбывших дисквалификацию?

– Я понимаю, что в одиночку изменить ситуацию не смогу. Стараюсь не думать ни о чем, кроме биатлона. Не читаю комментарии в интернете, но иногда ловлю на себе косые взгляды. Мне достаточно того, что меня поддерживают мои родные и близкие, – сказала Старых.