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    Ирина Старых: «Все претензии в адрес Логинова – это претензии и в мой адрес»

    Теги сборная России сборная России жен допинг Александр Логинов ЧМ-2017 Ирина Старых

    Российская биатлонистка Ирина Старых рассказала о возвращении после трехлетней дисквалификации за допинг.

    В эстафете Фуркад, возможно, специально сбил Логинова, которого до этого критиковал. Что бы вы сделали, если это случилось с вами в женской гонке?

    – Я даже не знаю… Та ситуация в миксте была очень неприятной.

    Я понимаю, что она бросает тень и на меня. Все претензии в адрес Логинова – это претензии и в мой адрес тоже. Горжусь тем, как все это переживает Александр. Такое отношение нужно просто пережить. Я стараюсь не обращать внимания.

    Что думаете о том, что биатлонисты давят на IBU и пытаются ужесточить наказания, вплоть до отстранения от соревнований спортсменов, уже отбывших дисквалификацию?

    – Я понимаю, что в одиночку изменить ситуацию не смогу. Стараюсь не думать ни о чем, кроме биатлона. Не читаю комментарии в интернете, но иногда ловлю на себе косые взгляды. Мне достаточно того, что меня поддерживают мои родные и близкие, – сказала Старых.

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