Старший тренер сборной Чехии Михал Малек рассказал об угрозах в адрес команды от российских болельщиков.

– Правда, что российские болельщики атакуют вашу команду в соцсетях?

– Так и есть. Наверное, это из-за того, что мы активно выступаем против допинга во всех его проявлениях. Однако российские фанаты воспринимают это с негативом, почему-то принимая это на счет своих спортсменов. Это совсем не так. Мы с уважением относимся к чистым российским атлетам.

– Как много писем с угрозами пришло за последние дни?

– Я не знаю. Но раньше я с подобным не сталкивался. Не знаю, происходит ли такое в отношении других спортсменов. При этом никто из нашей команды никого не оскорблял. Неужто все дело в том, что президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза борется за чистый спорт? Это сложно понять. Но наши спортсмены получают негативные сообщения в соцсетях, электронные письма и даже смс, – сказал Малек.