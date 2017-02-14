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    Тренер сборной Чехии: «Никто из нашей команды никого не оскорблял, мы с уважением относимся к чистым российским атлетам»

    Теги сборная России сборная России жен допинг сборная Чехии жен сборная Чехии Иржи Хамза

    Старший тренер сборной Чехии Михал Малек рассказал об угрозах в адрес команды от российских болельщиков.

    – Правда, что российские болельщики атакуют вашу команду в соцсетях?

    – Так и есть. Наверное, это из-за того, что мы активно выступаем против допинга во всех его проявлениях. Однако российские фанаты воспринимают это с негативом, почему-то принимая это на счет своих спортсменов. Это совсем не так. Мы с уважением относимся к чистым российским атлетам.

    – Как много писем с угрозами пришло за последние дни?

    – Я не знаю. Но раньше я с подобным не сталкивался. Не знаю, происходит ли такое в отношении других спортсменов. При этом никто из нашей команды никого не оскорблял. Неужто все дело в том, что президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза борется за чистый спорт? Это сложно понять. Но наши спортсмены получают негативные сообщения в соцсетях, электронные письма и даже смс, – сказал Малек.

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