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    Анфиса Резцова: «Стыдно за такое выступление россиянок, но до Пхенчхана-2018 ничего не поменяется»

    Теги сборная России жен Анфиса Резцова Пхенчхан-2018 ЧМ-2017

    Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова  прокомментировала результаты женской сборной России в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

    Напомним, лучшей из россиянок стала Ольга Подчуфарова, показавшая 26-й результат.

    «Другого результата и не ожидали. Практически все места угадали – результат ожидаемый.

    Надо начать с того, что атмосфера в команде никудышная, спортсмены в разобранном состоянии подошли к чемпионату мира, и самое интересное, что тренеры говорят, что все в нормальном состоянии, все нормально готовились и нормально выступаем. Нам это все непонятно.

    Стыдно за такое. Но вот такая атмосфера, когда нет взаимной работы тренера со спортсменом, когда все так, то и результат такой. Надо подключать молодежь, надо обязательно. Надеяться уже не на что. До Олимпиады ничего не поменяется, поверьте мне, и придем к такому же знаменателю», – сказала Резцова.

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