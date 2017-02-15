Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала результаты женской сборной России в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Напомним, лучшей из россиянок стала Ольга Подчуфарова, показавшая 26-й результат.

«Другого результата и не ожидали. Практически все места угадали – результат ожидаемый.

Надо начать с того, что атмосфера в команде никудышная, спортсмены в разобранном состоянии подошли к чемпионату мира, и самое интересное, что тренеры говорят, что все в нормальном состоянии, все нормально готовились и нормально выступаем. Нам это все непонятно.

Стыдно за такое. Но вот такая атмосфера, когда нет взаимной работы тренера со спортсменом, когда все так, то и результат такой. Надо подключать молодежь, надо обязательно. Надеяться уже не на что. До Олимпиады ничего не поменяется, поверьте мне, и придем к такому же знаменателю», – сказала Резцова.