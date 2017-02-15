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    Светлана Слепцова: «Я недостойна бежать эстафету»

    Теги Светлана Слепцова сборная России жен ЧМ-2017

    Российская биатлонистка Светлана Слепцова прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке чемпионата мира в австрийском Хохфильцене.

    «Буквально все не получилось. С первого круга было очень тяжело. Самочувствие не самое лучшие и, наверно, все отразилось на стрельбе. Может, из-за того, что было слишком тепло, было тяжело. Для меня сегодня адская гонка.

    Трасса разбита полностью. Не знаю, как бегут в последней группе», – сказала Слепцова в эфире телеканала «Матч ТВ».

    «С первого круга мне стало непросто, на трассе была такая каша. Может, сказывается накопившаяся усталость, все-таки я полностью отбегала чемпионат Европы, а теперь уже три гонки провела на чемпионате мира. Эта усталость сказалась на стрельбе. На „лежке“ все разлетелось, а на „стойке“ сама не справилась. Наверное, это самая тяжелая гонка за сезон.

    Остались ли силы на эстафету? Я не уверена, что меня поставят. Сегодняшним результатом я не заслужила место в эстафетной четверке. Я считаю, что недостойна бежать эстафету», – добавила Слепцова, финишировавшая 71-й, в интервью «Чемпионат.com».

    «Желание участвовать в этапах Кубка мира еще есть. Сейчас у нас будет перерыв перед этапом в Корее, так что будет время восстановиться. Дома я уже не была с прошлого года, хочется туда вернуться», – цитирует биатлонистку ТАСС.

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